Медики назвали случаи, когда нежелательно посещение сауны





Боли в голове являются противопоказанием похода в сауну. Там человек подвергается прогреванию, что усиливает вредные процессы в организме, приводящие к появлению боли в голове.Ухудшит пребывание в сауне и имеющиеся проблемы с кожным покровом, обостряет воспаление в клетчатке, располагающейся под кожей. В конечном счете отдых в подобных местах может привести к распространению патогенов и попаданию микробов внутрь организма.Варикоз приводит к хрупкости сосудов, в результате чего они расширяются, становятся тоньше стенки и формируются узлы. По словам врачей, времяпровождение в сауне противопоказано страдающим этим недугом, потому как большие температуры отрицательно воздействуют на стенки вен, способствуя их дальнейшей порче.