В Сети появилось видео с заездом 71-летней гонщицы в драг-битве на спортивных авто
На просторах видеохостинга YouTube показали ролик с недавней драг-битвы между Mercedes и BMW, где участвовала 71-летняя бабушка. Ею оказалась мать ведущего канала “CarWow”.
Отмечается, что пожилая женщина смогла разогнать обе машины, показав высокий уровень мастерства. В обоих заездах победил BMW, который оснащен 4,4-литровым битурбированным мотором V8 мощностью 523 л.с. Двигатель работает в паре с 8-скоростной трансмиссией и имеет систему полного привода.
Mercedes-AMG G63 имеет мощность мотора 577 л.с., который работает с 9-ступенчатым “автоматом” и имеет систему полного привода.
Отмечается, что пожилая женщина смогла разогнать обе машины, показав высокий уровень мастерства. В обоих заездах победил BMW, который оснащен 4,4-литровым битурбированным мотором V8 мощностью 523 л.с. Двигатель работает в паре с 8-скоростной трансмиссией и имеет систему полного привода.
Mercedes-AMG G63 имеет мощность мотора 577 л.с., который работает с 9-ступенчатым “автоматом” и имеет систему полного привода.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:44