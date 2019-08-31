АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые связали малоподвижный образ жизни в течение 20 лет с удвоенным риском ранней…
EUR 73.38 USD 66.49
Курс валют на 31.08.2019

Российские разработчики презентовали шутер PUBG для слабых смартфонов

Российские разработчики презентовали шутер PlayerUnknown's Battlegrounds для слабых смартфонов. Новинка сможет работать даже на гаджетах с 2 Гб оперативной памяти.

Новая версия шутера носит название PUBG Mobile Lite, а скачать ее пользователи из России имеют возможность уже начиная с 31 августа. Программа занимает всего 500 Мб и может быть запущена на устройствах, где объем ОЗУ не превышает 2 ГБ. Создавался проект на базе Unreal Engine 4, поддерживая совместимость с большим количеством устройств. Разработчик указывает на отсутствие ущерба “слабых” характеристик игровому процессу.

Игровая карта PUBG Mobile Lite рассчитана на 60 участников, а на матч в среднем придется тратить порядка 10 минут. Вместо пропуска Royale Pass предусмотрен Winner Pass, с его помощью можно более оперативно разблокировать достижения и награды на протяжении месяца.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:40

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые связали малоподвижный образ жизни в течение 20 лет с удвоенным риском ранней…
Сын Натальи Водяновой опубликовал редкий снимок с…
Ученые: Аспирин не помогает избежать болезней сердца людям старше 70…
Звезда «Дома-2» Вика Боня: «Мы с дочкой переехали из…
В Сети показали внешность бюджетного смартфона Samsung Galaxy A90…
Участник «Дома-2» Родион Толочкин: «Стецевят – бездонный…
Студия Bang Bros выкупила и сожгла данные об актрисах фильмов для…
Режиссер "Звездных войн" раскрыл детали сюжетных поворотов новой…
Эммануэль и Брижит Макрон показали на пляже свои загорелые…
Тина Кунаки и Венсан Кассель взяли дочь на Венецианский…
Медики назвали случаи, когда нежелательно посещение…
Участница шоу "Холостяк" Дарья Клюкина решилась на установку…
В Сети появилось видео с заездом 71-летней гонщицы в драг-битве на спортивных…
Полину Гагарину удивило логическое мышление 2-летней…
Российские разработчики презентовали шутер PUBG для слабых…
Анфиса Чехова призналась поклонникам, что не смотрела сериал "Игра престолов" и никогда не танцевала…
Apple бесплатно заменит треснувшие экраны на «умных» часах Apple Watch Series 2 и Series…
Вуди Харрельсон может сыграть в новом фильме о…
Лесные пожары в Сибири привели к ускорению таяния льдов в…
NASA испытало систему переднего обзора для тихого сверхзвукового самолета…
Солист группы «Градусы» Роман Пашков в сентябре во второй раз станет…
Эмин Агаларов берет 10-летних сыновей с собой на работу и учит их…
Преемник Sony Xperia 1 засветился на качественных живых…
Олеся Железняк призналась, что в браке сдерживает себя и уступает…
Диетологи рассказали, как преодолеть «мертвую точку» при…
Дарья Мороз показала 8-летнюю дочь, рассказав о ее…
Звезды «Дома-2» Андрей Шабарин и Роза Райсон покинули…
Ученые изучили влияние кесарева сечения на развитие…
Ким Кардашьян сняла бывшую заключенную-пенсионерку в рекламе утягивающего нижнего…
Отечность шеи и лица может указывать на рак…
Борис Джонсон в юности мечтал стать…
Невестка Аллы Пугачевой Алена Краснова рассказала, что использует бюджетную…
Компании Samsonite и Panasonic создадут «умный»…
Анатолий Вассерман рассказал об отношению к женщинами, уровне IQ и…
Медики: Отеки ног могут быть симптомами развития опасных…
В США умер создатель «Пинки и Брейна» и «Соник Супер-ежик» Гордон…
Пригожин поделился архивным видео с Иосифом…
Три способа, как сэкономить на запчастях для авто половину их…
В США на Дженнифер Лопес подал в суд мужчина, которого сбила машина…
«Китайский Uber» запустил бесплатное тестирование беспилотных такси в…
Просмотреть все новости