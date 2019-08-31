Российские разработчики презентовали шутер PUBG для слабых смартфонов





Новая версия шутера носит название PUBG Mobile Lite, а скачать ее пользователи из России имеют возможность уже начиная с 31 августа. Программа занимает всего 500 Мб и может быть запущена на устройствах, где объем ОЗУ не превышает 2 ГБ. Создавался проект на базе Unreal Engine 4, поддерживая совместимость с большим количеством устройств. Разработчик указывает на отсутствие ущерба “слабых” характеристик игровому процессу.Игровая карта PUBG Mobile Lite рассчитана на 60 участников, а на матч в среднем придется тратить порядка 10 минут. Вместо пропуска Royale Pass предусмотрен Winner Pass, с его помощью можно более оперативно разблокировать достижения и награды на протяжении месяца.