Лесные пожары в Сибири привели к ускорению таяния льдов в Арктике





Роман Вильфанд, являющийся научным руководителем Росгидрометцентра, рассказал, что многие люди неправильно понимают влияние летних лесных пожаров в Сибири и на Аляске на процесс ускорения таяния льдов в Артике и Гренландии. Из-за этого природного бедствия множество пепла и других подобных частиц поднимаются в высокие слои атмосферы и переносятся на север. Там они оседают на поверхности – льде.Обычный ледяной покров Арктики и Гренландии имеет белый цвет, поэтому отражает солнечный свет практически полностью, но все меняется, когда на него попадает пепел. Обычно он имеет черный или коричневый цвет. Из-за его появления лед начинает хуже отражать солнечный свет, что приводит к сильному нагреванию ледников.Уже сейчас ученые из разных стран мира фиксируют рекордные показатели таяния льдов в Арктике и Гренландии, и этот процесс только ускоряется. Специалисты отмечают, что окончательные результаты влияния пожаров в Сибири можно будет оценить лишь спустя несколько лет. Сейчас зафиксировано таяние 90% всего ледяного покрова Гренландии. Если весь ее лед растает, то уровень мирового океана повысится на 5 метров.Также пожары мешают синоптикам корректно определять погоду во всей Арктике.