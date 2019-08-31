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Лесные пожары в Сибири привели к ускорению таяния льдов в Арктике

Представители Росгидрометцентра рассказали о том, что летние лесные пожары в Сибири привели к ускорению таяния льдов. Этот процесс уже зафиксирован в Артике и Гренландии, причиной является попадание пепла на лед.
Лесные пожары в Сибири привели к ускорению таяния льдов в Арктике

Роман Вильфанд, являющийся научным руководителем Росгидрометцентра, рассказал, что многие люди неправильно понимают влияние летних лесных пожаров в Сибири и на Аляске на процесс ускорения таяния льдов в Артике и Гренландии. Из-за этого природного бедствия множество пепла и других подобных частиц поднимаются в высокие слои атмосферы и переносятся на север. Там они оседают на поверхности – льде.

Обычный ледяной покров Арктики и Гренландии имеет белый цвет, поэтому отражает солнечный свет практически полностью, но все меняется, когда на него попадает пепел. Обычно он имеет черный или коричневый цвет. Из-за его появления лед начинает хуже отражать солнечный свет, что приводит к сильному нагреванию ледников.

Уже сейчас ученые из разных стран мира фиксируют рекордные показатели таяния льдов в Арктике и Гренландии, и этот процесс только ускоряется. Специалисты отмечают, что окончательные результаты влияния пожаров в Сибири можно будет оценить лишь спустя несколько лет. Сейчас зафиксировано таяние 90% всего ледяного покрова Гренландии. Если весь ее лед растает, то уровень мирового океана повысится на 5 метров.

Также пожары мешают синоптикам корректно определять погоду во всей Арктике.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:27

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