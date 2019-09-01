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Ученые из США создали математическую модель готово стейка

Появилась математическая двухмерная модель с описанием процесса жарки стейка. Ее созданием занимались американские исследователи.
Ученые из США создали математическую модель готово стейка

Готовый к употреблению стейк по массе менее сырого. При увеличении температуры происходят изменения в белковой структуре, и жир с водой покидают кусок мяса. Отдельные виды такой продукции ужариваются по-разному. Например, грудинка и говяжья вырезка уменьшаются на 30% и 16% соответственно. Жареная свинина - на 30%, жареная курица - на 40%, а жареное куриное крыло - на 14%.

Представители Университета Мэдисона сумели смоделировать мясо как измененную при производстве пористую структуру, где центр заполнен жидкостью, а стенки сформированы молекулами белков. Модель ученых учитывает влажность, поле скорости воды, распределение температуры, сжатие мяса и испарение. В результате исследования эксперты отметили, предварительно сопоставив данные модели с исследовательскими, что модель почти достоверно демонстрирует распределение температуры, а распределение влаги уже хуже. Это можно объяснить тем, что коэффициент проницаемости жидкости в стейке пока остается неизученным.

Стейк является одним из популярнейших мясных блюд в мире. Впервые его начали готовить в Древнем Риме. В Англии его признали только в XV веке. Настоящий культ этого продукта ныне присутствует в США, стейк - это весомая часть американской культуры. Существуют классические виды этого блюда и альтернативные, также имеются разные виды прожарки мяса. Многие гурманы предпочитают стейк с кровью, когда снаружи продукт имеет вид хорошо прожаренного ингредиента, а внутри с красным соком.

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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 01:00

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