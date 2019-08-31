Эммануэль и Брижит Макрон показали на пляже свои загорелые тела
Эммануэль и Брижит Макрон показали на пляже свои загорелые тела. Президент Франции и его супруга отправились отдыхать в Борм-ле-Мимоза перед саммитом G7.
41-летний Эммануэль и его жена Брижит провели активный отдых на курорте в городе Биарриц, а также показали свои подтянутые и загорелые тела на местом пляже. Выяснилось, что глава французского государства любит скорость, продемонстрировав свои навыки езды на водном скутере. Пара вместе прогулялась на лодке, и показала свой шоколадный загар на побережье Борм-ле-Мимоза. Пользователи в Сети отметили подтянутую фигуру Эммануэля Макрона, заметив его накачанные бедра, а его супруга не осмелилась загорать в купальнике, проведя уик-энд перед саммитом G7 в удлинённой белой рубашке. Однако, многим удалось разглядеть ноги первой леди Франции, подчеркнув их стройность.
Стоит отметить, что этикет не позволяет политикам обнажаться перед камерами папарацци, однако президент пренебрёг стереотипными правилами.
41-летний Эммануэль и его жена Брижит провели активный отдых на курорте в городе Биарриц, а также показали свои подтянутые и загорелые тела на местом пляже. Выяснилось, что глава французского государства любит скорость, продемонстрировав свои навыки езды на водном скутере. Пара вместе прогулялась на лодке, и показала свой шоколадный загар на побережье Борм-ле-Мимоза. Пользователи в Сети отметили подтянутую фигуру Эммануэля Макрона, заметив его накачанные бедра, а его супруга не осмелилась загорать в купальнике, проведя уик-энд перед саммитом G7 в удлинённой белой рубашке. Однако, многим удалось разглядеть ноги первой леди Франции, подчеркнув их стройность.
Стоит отметить, что этикет не позволяет политикам обнажаться перед камерами папарацци, однако президент пренебрёг стереотипными правилами.
Общество
Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 14:10