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Эммануэль и Брижит Макрон показали на пляже свои загорелые тела

Эммануэль и Брижит Макрон показали на пляже свои загорелые тела. Президент Франции и его супруга отправились отдыхать в Борм-ле-Мимоза перед саммитом G7.
Эммануэль и Брижит Макрон показали на пляже свои загорелые тела

41-летний Эммануэль и его жена Брижит провели активный отдых на курорте в городе Биарриц, а также показали свои подтянутые и загорелые тела на местом пляже. Выяснилось, что глава французского государства любит скорость, продемонстрировав свои навыки езды на водном скутере. Пара вместе прогулялась на лодке, и показала свой шоколадный загар на побережье Борм-ле-Мимоза. Пользователи в Сети отметили подтянутую фигуру Эммануэля Макрона, заметив его накачанные бедра, а его супруга не осмелилась загорать в купальнике, проведя уик-энд перед саммитом G7 в удлинённой белой рубашке. Однако, многим удалось разглядеть ноги первой леди Франции, подчеркнув их стройность.

Стоит отметить, что этикет не позволяет политикам обнажаться перед камерами папарацци, однако президент пренебрёг стереотипными правилами.

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Общество
Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 14:10

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