Звезды «Дома-2» Андрей Шабарин и Роза Райсон покинули проект
Одна из самых ярких пар проекта «Дом-2. Спаси свою любовь» Андрей Шабарин и Розалия Райсон больше не являются действующими участниками скандальной телестройки. Поговаривают, что влюбленные покинули Периметр из-за провокаций руководства.
Не секрет, что Шабарин и Райсон уже давно привыкли к всевозможным проблемам, которые время от времени возникают на реалити-шоу «Дом-2». Вот только родительница блондинки, которая не так давно приехала в Периметр, оказалась не готова к постоянным ссорам в коллективе и выяснениям отношений.
Более того, мать Райсон не рада, что ее попросят постоянно скандалить с потенциальным зятем. Сообщается, что руководству «Дома-2» не понравилась молчаливая и добродушная женщина, после чего ее решили пригласить «на ковер» в административное здание.
Как стало известно, через неделю в эфир выйдет выпуск, в котором родительницу Райсон прямо среди ночи выставят за Периметр. Так как Розалия всегда славилась хорошими и близкими отношениями со своими родственниками, девушка тут же отправилась вслед за мамой.
Конечно же, что вслед за Райсон за ворота ушел и Шабарин. Нужно сказать, что пока ни Андрей, ни Розалия не комментируют свой уход с телестройки «Дом-2». Правда, длинноволосая красавица намекает на то, что на данный момент находиться в отпуске.
Стоит отметить, что многие телезрители «Дома-2» поддержали Шабарина и Райсон в решении покинуть реалити-шоу вслед за мамой, а кое-кто даже заявил, что давно ждал, когда Андрея и Розу выгонят за ворота, пишет Оndom2.
Не секрет, что Шабарин и Райсон уже давно привыкли к всевозможным проблемам, которые время от времени возникают на реалити-шоу «Дом-2». Вот только родительница блондинки, которая не так давно приехала в Периметр, оказалась не готова к постоянным ссорам в коллективе и выяснениям отношений.
Более того, мать Райсон не рада, что ее попросят постоянно скандалить с потенциальным зятем. Сообщается, что руководству «Дома-2» не понравилась молчаливая и добродушная женщина, после чего ее решили пригласить «на ковер» в административное здание.
Как стало известно, через неделю в эфир выйдет выпуск, в котором родительницу Райсон прямо среди ночи выставят за Периметр. Так как Розалия всегда славилась хорошими и близкими отношениями со своими родственниками, девушка тут же отправилась вслед за мамой.
Конечно же, что вслед за Райсон за ворота ушел и Шабарин. Нужно сказать, что пока ни Андрей, ни Розалия не комментируют свой уход с телестройки «Дом-2». Правда, длинноволосая красавица намекает на то, что на данный момент находиться в отпуске.
Стоит отметить, что многие телезрители «Дома-2» поддержали Шабарина и Райсон в решении покинуть реалити-шоу вслед за мамой, а кое-кто даже заявил, что давно ждал, когда Андрея и Розу выгонят за ворота, пишет Оndom2.