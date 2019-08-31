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Звезды «Дома-2» Андрей Шабарин и Роза Райсон покинули проект

Одна из самых ярких пар проекта «Дом-2. Спаси свою любовь» Андрей Шабарин и Розалия Райсон больше не являются действующими участниками скандальной телестройки. Поговаривают, что влюбленные покинули Периметр из-за провокаций руководства.
Звезды «Дома-2» Андрей Шабарин и Роза Райсон покинули проект

Не секрет, что Шабарин и Райсон уже давно привыкли к всевозможным проблемам, которые время от времени возникают на реалити-шоу «Дом-2». Вот только родительница блондинки, которая не так давно приехала в Периметр, оказалась не готова к постоянным ссорам в коллективе и выяснениям отношений.

Более того, мать Райсон не рада, что ее попросят постоянно скандалить с потенциальным зятем. Сообщается, что руководству «Дома-2» не понравилась молчаливая и добродушная женщина, после чего ее решили пригласить «на ковер» в административное здание.

Как стало известно, через неделю в эфир выйдет выпуск, в котором родительницу Райсон прямо среди ночи выставят за Периметр. Так как Розалия всегда славилась хорошими и близкими отношениями со своими родственниками, девушка тут же отправилась вслед за мамой.

Конечно же, что вслед за Райсон за ворота ушел и Шабарин. Нужно сказать, что пока ни Андрей, ни Розалия не комментируют свой уход с телестройки «Дом-2». Правда, длинноволосая красавица намекает на то, что на данный момент находиться в отпуске.

Стоит отметить, что многие телезрители «Дома-2» поддержали Шабарина и Райсон в решении покинуть реалити-шоу вслед за мамой, а кое-кто даже заявил, что давно ждал, когда Андрея и Розу выгонят за ворота, пишет Оndom2.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:31

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