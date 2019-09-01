Душа человека продолжает жить в квантовой реальности после смерти





В Институте Вейнера Гейзенберга, специализирующегося в области физики элементарных частиц в Мюнхене, утверждают, что мы живем в физической вселенной, а после смерти жизнь продолжается в квантовой реальности. Информация в клетках человеческого тела на квантовом уровне и после гибели основных органов организма рассеивается во Вселенной.Исследования подтверждений существования жизни после смерти безграничны. Ученые из Аризоны утверждают, что человеческий мозг после остановки сердца продолжает работать некоторое время. Этого времени человеку достаточно на осознание смерти. Команда ученых во главе с Сэмом Парния отмечает, что при фиксации клинической смерти активность мозговых волн с мониторов исчезает через 15-20 секунд. Во время эксперимента медики изучили данные с 30 медицинских учреждений. Все опрошенные настаивали на том, что, находясь в реанимации они видели работу врачей, пересказывали их разговор. То есть некоторое время их сознание сохраняло происходящую после смерти обстановку.