Полину Гагарину удивило логическое мышление 2-летней дочери

Там Полина Гагарина выложила «Историю» с дочерью Мией. Наследница сидит вместе со своей матерью на лужайке и смотрит, как солнце и тени изменяют цвет ее ног., - предполагает девочка. Она посчитала, что все дело в каком-то существе, которое она сегодня видела в море. Артистка согласилась с высказыванием дочери и отметила, что они достаточно логичные. В завершение исполнительница поинтересовалась у Мии:, - ответила ей наследница.Поклонники Полины Гарариной были поражены подобным диалогом и отметили, что логическое мышление 2-летней дочери артистки действительно удивляет. Некоторые подписчики предположили, что это результат правильного воспитания и регулярного общения с ребенком, ведь это помогает его мозгу развиваться быстрее.Напомним, Полина Гагарина является матерью двух детей: 11-летнего Андрея и 2-летней Мии. Несмотря на свой загруженный рабочий и гастрольных график, исполнительница находит время для воспитания сына и дочери. Как сама певица неоднократно признавалась, она использует любую свободную минуту для того, чтобы провести ее со своей семьей.