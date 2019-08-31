Наташа Королева разочаровала поклонников постаревшим лицом

Наташа Королева вместе с мужем после отдыха во Вьетнаме отправилась на итальянский курорт, откуда опубликовала фото в Instagram. Звезда запечатлена во время отпуска в Форте-дей-Марми крупным планом, показав публике свое лицо. В комментариях многие отметили, что 46-летняя звезда заметно постарела. Фанаты заметили морщины на лице Наташи Королевой, но некоторые поклонники решили похвалить внешность кумира и даже признались ей в любви.Часть фолловеров нашла проблему в одежде знаменитости, отметив, что она старит. Недавно Наташа Королева отметила 16-летие совместной жизни с Сергеем Глушко, собрав восторженные комментарии публики.