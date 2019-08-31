Apple бесплатно заменит треснувшие экраны на «умных» часах Apple Watch Series 2 и Series 3





Такой анонс компания Apple сделала 31 августа. В нем сказано, что под действие специальной программы обслуживания владельцев «умных» часов Apple Watch Series 2 и Series 3 попадают гаджеты, проданные за последние 3 года. В таком случае человек, без каких-либо объяснений, сможет бесплатно заменить треснувшее стекло на своем устройстве в любом официальном сервисном центре.Подобное решение Apple приняла из-за того, что у «умных» часов Apple Watch Series 2 и Series 3 есть один недостаток, на который жаловались многие владельцы гаджета. Он заключается в том, что нередко встречаются случаи, когда возле закругленного края дисплея начинают появляться трещины. Они могут быть как на самом стекле, так и на алюминиевом корпусе, расположенном рядом. Все это начинается с одной небольшой трещины, а затем они распространяются по всему дисплею.Такая специальная программа уже нашла положительный отклик со стороны владельцев «умных» часов Apple Watch Series 2 и Series 3. Их покупатели отметили, что «яблочная» компания приняла правильное решение, ведь оно поможет увеличить лояльность клиентов и сделать их жизнь более комфортной.