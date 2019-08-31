АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые связали малоподвижный образ жизни в течение 20 лет с удвоенным риском ранней…
EUR 73.38 USD 66.49
Курс валют на 31.08.2019

Apple бесплатно заменит треснувшие экраны на «умных» часах Apple Watch Series 2 и Series 3

Компания Apple заявила о запуске новой специальной программы обслуживания своих клиентов. Теперь владельцы «умных» часов Apple Watch Series 2 и Series 3 смогут бесплатно заменить треснувшее стекло на своем гаджете в любом официальном «яблочном» сервисном центре.
Apple бесплатно заменит треснувшие экраны на «умных» часах Apple Watch Series 2 и Series 3

Такой анонс компания Apple сделала 31 августа. В нем сказано, что под действие специальной программы обслуживания владельцев «умных» часов Apple Watch Series 2 и Series 3 попадают гаджеты, проданные за последние 3 года. В таком случае человек, без каких-либо объяснений, сможет бесплатно заменить треснувшее стекло на своем устройстве в любом официальном сервисном центре.

Подобное решение Apple приняла из-за того, что у «умных» часов Apple Watch Series 2 и Series 3 есть один недостаток, на который жаловались многие владельцы гаджета. Он заключается в том, что нередко встречаются случаи, когда возле закругленного края дисплея начинают появляться трещины. Они могут быть как на самом стекле, так и на алюминиевом корпусе, расположенном рядом. Все это начинается с одной небольшой трещины, а затем они распространяются по всему дисплею.

Такая специальная программа уже нашла положительный отклик со стороны владельцев «умных» часов Apple Watch Series 2 и Series 3. Их покупатели отметили, что «яблочная» компания приняла правильное решение, ведь оно поможет увеличить лояльность клиентов и сделать их жизнь более комфортной.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:36

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые связали малоподвижный образ жизни в течение 20 лет с удвоенным риском ранней…
Сын Натальи Водяновой опубликовал редкий снимок с…
Ученые: Аспирин не помогает избежать болезней сердца людям старше 70…
Звезда «Дома-2» Вика Боня: «Мы с дочкой переехали из…
В Сети показали внешность бюджетного смартфона Samsung Galaxy A90…
Участник «Дома-2» Родион Толочкин: «Стецевят – бездонный…
Студия Bang Bros выкупила и сожгла данные об актрисах фильмов для…
Режиссер "Звездных войн" раскрыл детали сюжетных поворотов новой…
Эммануэль и Брижит Макрон показали на пляже свои загорелые…
Тина Кунаки и Венсан Кассель взяли дочь на Венецианский…
Медики назвали случаи, когда нежелательно посещение…
Участница шоу "Холостяк" Дарья Клюкина решилась на установку…
В Сети появилось видео с заездом 71-летней гонщицы в драг-битве на спортивных…
Полину Гагарину удивило логическое мышление 2-летней…
Российские разработчики презентовали шутер PUBG для слабых…
Анфиса Чехова призналась поклонникам, что не смотрела сериал "Игра престолов" и никогда не танцевала…
Apple бесплатно заменит треснувшие экраны на «умных» часах Apple Watch Series 2 и Series…
Вуди Харрельсон может сыграть в новом фильме о…
Лесные пожары в Сибири привели к ускорению таяния льдов в…
NASA испытало систему переднего обзора для тихого сверхзвукового самолета…
Солист группы «Градусы» Роман Пашков в сентябре во второй раз станет…
Эмин Агаларов берет 10-летних сыновей с собой на работу и учит их…
Преемник Sony Xperia 1 засветился на качественных живых…
Олеся Железняк призналась, что в браке сдерживает себя и уступает…
Диетологи рассказали, как преодолеть «мертвую точку» при…
Дарья Мороз показала 8-летнюю дочь, рассказав о ее…
Звезды «Дома-2» Андрей Шабарин и Роза Райсон покинули…
Ученые изучили влияние кесарева сечения на развитие…
Ким Кардашьян сняла бывшую заключенную-пенсионерку в рекламе утягивающего нижнего…
Отечность шеи и лица может указывать на рак…
Борис Джонсон в юности мечтал стать…
Невестка Аллы Пугачевой Алена Краснова рассказала, что использует бюджетную…
Компании Samsonite и Panasonic создадут «умный»…
Анатолий Вассерман рассказал об отношению к женщинами, уровне IQ и…
Медики: Отеки ног могут быть симптомами развития опасных…
В США умер создатель «Пинки и Брейна» и «Соник Супер-ежик» Гордон…
Пригожин поделился архивным видео с Иосифом…
Три способа, как сэкономить на запчастях для авто половину их…
В США на Дженнифер Лопес подал в суд мужчина, которого сбила машина…
«Китайский Uber» запустил бесплатное тестирование беспилотных такси в…
Просмотреть все новости