Microsoft отменил блокировку обновлений для Windows 7





Microsoft заблокировала апдейты 14 августа по причине реакции антивирусов Symantec и Norton на патчи Windows Server 2008 R2. Это была широко распространенная проблема, которая вынудила Microsoft разместить обновление для уязвимых устройств. По словам представителей компании, миграция SHA-2 была основной причиной, вызвавшей проблему у пользователей Windows 7. Редмондский гигант внес некоторые изменения в то, как были подписаны апгрейды. Начиная с обновлений Patch со вторника этой недели, компания использует метод шифрования SHA-2 для исправления подписей. Данное действие не было внезапным изменением, Microsoft объявила о планах еще в ноябре 2018 года. Компания по кибербезопасности заявила, что в следующем обновлении будет выпущен патч.Представители Symantec подтвердили, что проблема была решена, и это не должно беспокоить пользователей последующих установках.