Специалисты рассказали, как менялись цены на LADA 4-4 за два года





Модель, получившая стандартную комплектацию в позапрошлом году стоила 475 900 руб. За топовую вариацию следовало отдать 581 000 руб. В то время внедорожную модель оснащали 1,7-литровым силовым агрегатом на 83 лошадиные силы, а также пятиступенчатой механической коробкой передач. Цена была стабильной с лета позапрошлого до января прошлого года. На тот период времени появились одновременно 2 новые комплектации. Речь идёт о Black, а также Orange Edition. Вследствие этого стандартная комплектация увеличилась в цене на 8 000 руб. А вот топовый вариант подешевел на 41 900 руб.В апреле прошлого года базовая комплектация подорожала на 6 тыс. руб. В мае два данных ценовых диапазона увеличились на 10 тыс. руб. Очередное повышение расценки на 4 тыс. руб. на минимальную комплектацию произошло в сентябре месяце. В этот период максимальная комплектация авто стала дороже на 9,9 тыс. руб. Два раза цены увеличивались в текущем году. В январе месяце повышение составило 15 тыс. руб. В августе цена увеличилась на 5 тыс. руб. Таким образом, версия LADA 4-4 в стандартной комплектации за 2 года подорожала на 48 тыс. руб. Для топовой комплектации подорожание составило 2 тыс. руб.