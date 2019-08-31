Анфиса Чехова призналась поклонникам, что не смотрела сериал "Игра престолов" и никогда не танцевала стриптиз

Анфиса Чехова поинтересовалась в микроблоге, как много вещей не делали в своей жизни ее подписчики. Также артистка рассказала о себе, в частности, ей не приходилось водить мотоцикл или прыгать с парашютом. Она не плевала человеку в лицо и отказывалась от блюд с мозгами обезьяны и бычьими яйцами. У звезды не было сексуальных отношений с афроамериканцем и женщиной, а также она не танцевала стриптиз, отказывалась от романтических встреч с женатым мужчиной и не рожала естественным образом. Чехова придерживается здорового образа жизни, поэтому никогда не пробовала наркотики и абсент. Артистку обошло общественное увлечение “Звездными войнами” и “Игрой престолов”.Анфиса Чехова еще не квасила капусту и не солила огурцы, а еще ей не приходилось печь торт. Теледива не ломала конечности, обходила стороной драки с девочками, не пробовала занятия серфингом и катание на лыжах.