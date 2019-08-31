Солист группы «Градусы» Роман Пашков в сентябре во второй раз станет отцом

Как признается Роман Пашков, ему совершенно все равно, какой пол будет у его второго ребенка, но в глубине души он надеялся, что им окажется мальчик, поэтому рад недавним известиям. Супруга Анна отмечает, что изначально хотела девочку, однако чуть позже изменила свое мнение. Жена солиста группы «Градусы» уверена, что со вторым сыном ей будет куда проще, чем с первой дочерью, поэтому она рада такому пополнению в семье.Сам Роман Пашков активно готовится к рождению второго сына. Солист группы «Градусы» затеял ремонт в детской, но в один момент приостановил его, так как не знал пол будущего ребенка. Когда стало понятно, что это мальчик – работы опять активизировались. Сейчас он заканчивает последние приготовления и будет встречать дома жену и сына с новым дизайном детской комнаты. В ней он планирует поставить большую двухэтажную кровать и другую мебель, подходящую мальчикам.Первого сына солиста группы «Градусы» зовут Данила. Роман Пашков и его супруга Анна совершенно не переживают из-за того, что между братьями могут быть конфликты. Данила сам не может дождаться появления на свет Ивана и готов активно помогать родителям в его воспитании.