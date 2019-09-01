Новые открытия ученых подтвердили существование разумной жизни в космосе
Некоторые ученые не считают людей единственной разумной формой жизни во Вселенной и допускают существование инопланетян. Недавние открытия лишь подтверждают эту гипотезу.
Ранее астрономы заявили, что большая часть Марса в древнее время была покрыта океаном и находилась на 100-метровой глубине. Признаки жизни ученые выявили в почве и подтвердили данные о периоде в 200 миллионов лет, когда Красную планету могли заселять живые организмы благодаря хорошим условиям для обитания.
Космические камни вроде комет и астероидов активно участвовали в появлении жизни на Земле, когда после их падения на планете оказывались аминокислоты. На Европе, спутнике Юпитера, специалисты обнаружили углубления с прожилками коричневого цвета, свидетельствующие о большом содержании воды в недрах объекта. То же самое имеется и на Энцеладе, под поверхностью которой располагается море, изучить которое пока проблематично.
Ранее астрономы заявили, что большая часть Марса в древнее время была покрыта океаном и находилась на 100-метровой глубине. Признаки жизни ученые выявили в почве и подтвердили данные о периоде в 200 миллионов лет, когда Красную планету могли заселять живые организмы благодаря хорошим условиям для обитания.
Космические камни вроде комет и астероидов активно участвовали в появлении жизни на Земле, когда после их падения на планете оказывались аминокислоты. На Европе, спутнике Юпитера, специалисты обнаружили углубления с прожилками коричневого цвета, свидетельствующие о большом содержании воды в недрах объекта. То же самое имеется и на Энцеладе, под поверхностью которой располагается море, изучить которое пока проблематично.
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 00:02