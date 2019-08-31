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Компании Samsonite и Panasonic создадут «умный» IoT-чемодан

Специалисты японской корпорации Panasonic и американского производителя багажа Samsonite планируют создать «умный» современный IoT-чемодан, который коммуницирует с владельцем.
Компании Samsonite и Panasonic создадут «умный» IoT-чемодан

Новинка будет носить название EVOA Tech. Модель получила 14 смарт-опций, которые работают на основе Bluetooth 5.0. Главным преимуществом модели является трекер Panasonic Seekit Bluetooth. Он разработан в стенах технологического центра фирмы на территории Индии. Такая полезная функция, как специальная маркировка, позволяет отследить перемещение багажа. В случае отдаления техно-чемодана от хозяина больше чем на тридцать метров, он подаёт специальные сигналы. При помощи кнопки Buzz можно отыскать поклажу среди массы чужих вещей. Благодаря дактилоскопическому сканеру производится авторизация до десяти различных отпечатков пальцев.

Имеют место также другие важные функции. Речь идёт о весах, порте USB для зарядки телефона, биометрической системе блокировки и т.д. Управлять IoT-чемоданом можно за счёт специального приложения.

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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:41

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