Невестка Аллы Пугачевой Алена Краснова рассказала, что использует бюджетную косметику
Модель Алена Краснова призналась, что регулярно позволяет себе пользоваться бюджетной косметикой, отказываясь от известных брендов. Невестка Аллы Пугачевой не намерена переплачивать из-за марки, о чем сообщила в Instagram.
Алена Краснова часто делится с подписчиками в социальных сетях советами по уходу за собой, а также сообщает о новинках косметики. Жена Никиты Преснякова призналась, что использует недорогие товары наравне с брендовыми. При этом артистка часто экспериментирует с образами, любит краситься и тщательно подбирает новую косметику. Невестка Пугачевой заявила, что иногда покупатель переплачивает за известную марку, поэтому не считает бюджетную косметику отстающей в качестве.
Об экономии также рассуждала Яна Рудковская, которая предпочитает не тратить много на карманные расходы старших сыновей.
Алена Краснова часто делится с подписчиками в социальных сетях советами по уходу за собой, а также сообщает о новинках косметики. Жена Никиты Преснякова призналась, что использует недорогие товары наравне с брендовыми. При этом артистка часто экспериментирует с образами, любит краситься и тщательно подбирает новую косметику. Невестка Пугачевой заявила, что иногда покупатель переплачивает за известную марку, поэтому не считает бюджетную косметику отстающей в качестве.
Об экономии также рассуждала Яна Рудковская, которая предпочитает не тратить много на карманные расходы старших сыновей.