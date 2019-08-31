Невестка Аллы Пугачевой Алена Краснова рассказала, что использует бюджетную косметику

Алена Краснова часто делится с подписчиками в социальных сетях советами по уходу за собой, а также сообщает о новинках косметики. Жена Никиты Преснякова призналась, что использует недорогие товары наравне с брендовыми. При этом артистка часто экспериментирует с образами, любит краситься и тщательно подбирает новую косметику. Невестка Пугачевой заявила, что иногда покупатель переплачивает за известную марку, поэтому не считает бюджетную косметику отстающей в качестве.Об экономии также рассуждала Яна Рудковская, которая предпочитает не тратить много на карманные расходы старших сыновей.