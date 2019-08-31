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Анатолий Вассерман рассказал об отношению к женщинами, уровне IQ и интернете

Анатолий Вассерман рассказал об отношении к женщинам, уровне IQ и интернете. Журналист появился на телепередаче «Секрет на миллион», где ответил на каверзные вопросы Леры Кудрявцевой.

Анатолий Вассерман, известный своей высокой эрудицией, сталинистическими наклонностями и скандальными политическими высказываниями, стал гостем развлекательного шоу на НТВ, где поделился подробностями отношения к женскому полу, уровнем своего IQ и отношением к интернету. В одном из выпусков «Всемирные игры разума» журналист потерпел поражение от Андрея Макаревича, а тема игры была рок-музыка XX века. «Я не удивлен его выигрышу, ведь он отвечал хорошо на те вопросы, которые касались его специализации. Признаю свою слабость в знаниях об искусстве, но немного разбираюсь в архитектуре. Считаю, что это является моей ахиллесовой пятой», - начал Вассерман. Лера Кудрявцева задала вопрос, качающийся малого количества женщин во «Всемирных играх разума», а сам победитель интеллектуальных телеигр «сражался» против слабого пола лишь раз.

«Давно известно, что женщины лучше абстрагируются к длительным усилиям над какой-либо деятельностью, а мужской организм концентрируется на чем-то одном. К примеру, в «Что? Где? Когда?» женщины играют на равных с мужчинами, ведь там много раундов по несколько вопросов», - ответил журналист. Также Вассерман рассказал о своём отношении к IQ тестам. По его словам, они слишком узкоспециализированные, но в какой-то мере всё же свидетельствуют об умственных способностях человека. Сам журналист признался, что одно время увлекался сборниками Айзенка, где по графическим тестам имел 140 баллов, а по тестам лингвистическим и арифметическим – около 160, но потом оставил их, заметив, что измеряет не свой интеллект, а натасканность на заданные вопросы.

Анатолий Вассерман имеет в своей коллекции огромное количество книг, но отметил, что хорошо относится к поисковикам в интернете. «Но, к сожалению, они не всегда объективны. Они опираются на оценки самих пользователей. Известно, что Google прячет страницы, где есть критика Демократической партии США, а если ввести поиск по фамилии Трамп, то в первых рядах появятся отрицательные отзывы о нём. Это может быть опасно», - заявил журналист в программе «Секрет на миллион».

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Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 11:36

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