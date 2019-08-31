Анатолий Вассерман рассказал об отношению к женщинами, уровне IQ и интернете





Анатолий Вассерман, известный своей высокой эрудицией, сталинистическими наклонностями и скандальными политическими высказываниями, стал гостем развлекательного шоу на НТВ, где поделился подробностями отношения к женскому полу, уровнем своего IQ и отношением к интернету. В одном из выпусков, - начал Вассерман. Лера Кудрявцева задала вопрос, качающийся малого количества женщин во «Всемирных играх разума», а сам победитель интеллектуальных телеигр «сражался» против слабого пола лишь раз., - ответил журналист. Также Вассерман рассказал о своём отношении к IQ тестам. По его словам, они слишком узкоспециализированные, но в какой-то мере всё же свидетельствуют об умственных способностях человека. Сам журналист признался, что одно время увлекался сборниками Айзенка, где по графическим тестам имел 140 баллов, а по тестам лингвистическим и арифметическим – около 160, но потом оставил их, заметив, что измеряет не свой интеллект, а натасканность на заданные вопросы.Анатолий Вассерман имеет в своей коллекции огромное количество книг, но отметил, что хорошо относится к поисковикам в интернете., - заявил журналист в программе «Секрет на миллион».