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Ким Кардашьян сняла бывшую заключенную-пенсионерку в рекламе утягивающего нижнего белья

Ким Кардашьян нашла необычный способ привлечь внимание покупателей к своей новой линейке утягивающего нижнего белья. Знаменитость сняла в рекламе этой продукции бывшую заключенную-пенсионерку, изначально осужденную на пожизненный срок.
Ким Кардашьян сняла бывшую заключенную-пенсионерку в рекламе утягивающего нижнего белья

Какое-то время назад Ким Кардашьян случайно узнала историю этой жительницы США и решила услышать ее версию произошедшего. Она была поражена случившимся и решила добиться пересмотра данного дела. Для этого супруга Канье Уэста отправилась прямиком в Белый Дом и обратилась к президенту Дональду Трампу с просьбой инициировать повторное расследование. В результате пересмотра этого дела 64-летняя пенсионерка оказалась на свободе.

Сразу после этого Ким Кардашьян предложила ей стать главным лицом рекламной компании ее новой линейки утягивающего нижнего белья. 64-летняя заключенная-пенсионерка приняла это предложение, и недавно вышел дебютный ролик с ее участием. В нем она рассказала о своей истории и обратила внимание на то, что продукция супруги Канье Уэста отлично подходит даже для нее.

Изначально Ким Кардашьян планировала назвать свою линейку утягивающего нижнего белья «Кимоно», однако многих японцев возмутило использование их национальной одежды в таких акциях. Знаменитость изменила свое решение и теперь бренд называется SKIMS Solutionwear.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:14

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