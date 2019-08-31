Ученые изучили влияние кесарева сечения на развитие аутизма





Данное исследование говорит в пользу проведения естественных родов, но его раскритиковали другие ученые. Испанские и шведские эксперты во время анализа брали в расчет медицинские дела родов, проведенные в 60-70-х годах, и методы обнаружения аутизма с того времени изменились. Важно оценивать не лишь факт родов с помощью кесарева сечения, но и причины этого явления. В Университете Западной Австралии заявили, что операцию в большинстве случаев проводят полным девушкам, старшего возраста и жалующимся на астму. Эти факторы могут быть связаны с большой возможностью появления на свет малыша с аутизмом, и именно данные особенности взаимосвязаны с нарушением нервной системы и кесаревым сечением.Ученые не советуют родителям пугаться, так как в популяции аутизм довольно редко встречается. Эксперимент в нескольких странах Европы показал, что данный недуг диагностируется только у 1% детей, в Штатах такой показатель немного выше - 1,6%. Ныне повышение риска появления аутизма в случае кесарева сечения равен только 2,2%, и данный показатель дает возможность охарактеризовать увеличение вероятности «подхватить» болезнь как незначительное и демонстрирует сложности в установлении таких расстройств в организме.Не исключается, что в будущем люди откажутся от привычного сегодняшнему поколению деторождения. Вынашивающие эмбрионы искусственные матки могут совершить революционный переворот в медицине. Уже в данное время их собираются задействовать для ухода за недоношенными детьми.