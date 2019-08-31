Дарья Мороз показала 8-летнюю дочь, рассказав о ее характере

Дарья Мороз часто показывает фотографии дочери, рассказывая, что происходит в ее жизни. Например, 8-летняя Анна Богомолова захотела более короткую стрижку, поэтому мать отвела ее к парикмахеру. Дочь звезды уже готова к школе, в этом году она пошла в 4 класс. Даже после разрыва с мужем артистка говорит, что он очень талантливый человек, но их общая наследница имеет сходство с обоими родителями. При этом она демонстрирует вдумчивый и рассудительный характер, как у отца.Известно, что Анна Богомолова окончила начальную школу посредством обучения по ускоренной программе, поэтому в свои 8 лет отправилась в 4 класс. Артистка рассказала о любви своей дочери к книгам, назвав ее способной.