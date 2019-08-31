Отечность шеи и лица может указывать на рак легких





Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что симптомы онкологии сложно обнаружить, но, как и любое заболевание, оно будет отражаться во внешнем облике больного. Отек в области шеи или лица вызван давлением опухоли на вены, которые доставляют кровь к сердцу из головы. Также медики советуют обращаться в больницу при болевых ощущениях во время глотания, дискомфортной боли в плече, отечности рук и одышке. Все эти признаки могут указывать на появление в организме злокачественной опухоли.В органах здравоохранения утверждают, что основной причиной заболевания является курение, так как содержащиеся в табаке канцерогены раздражают дыхательные пути и разрушают стенки легочных альвеол. Это и приводит к появлению рака, а также к дальнейшему его развитию. Следует избегать частого нахождения в местах с высокой степенью пылеобразования и загрязнения воздуха. Особенно к провоцирующим факторам относится работа с вредными химическими веществами. Риск заболеть повышается у людей с наследственной предрасположенностью.При первых же симптомах не следует пускать дело на самотек, а сразу же обратиться к врачу, который установит правильный диагноз и назначит лечение.