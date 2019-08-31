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Отечность шеи и лица может указывать на рак легких

Исходя из исследований Британские медики полагают, что заболевания легких, которые впоследствии могут вызвать рак, отражаются во внешнем виде человека. По данным издания Express, признаками, указывающими на онкологию, являются отечности в области шеи и лица.
Отечность шеи и лица может указывать на рак легких

Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что симптомы онкологии сложно обнаружить, но, как и любое заболевание, оно будет отражаться во внешнем облике больного. Отек в области шеи или лица вызван давлением опухоли на вены, которые доставляют кровь к сердцу из головы. Также медики советуют обращаться в больницу при болевых ощущениях во время глотания, дискомфортной боли в плече, отечности рук и одышке. Все эти признаки могут указывать на появление в организме злокачественной опухоли.

В органах здравоохранения утверждают, что основной причиной заболевания является курение, так как содержащиеся в табаке канцерогены раздражают дыхательные пути и разрушают стенки легочных альвеол. Это и приводит к появлению рака, а также к дальнейшему его развитию. Следует избегать частого нахождения в местах с высокой степенью пылеобразования и загрязнения воздуха. Особенно к провоцирующим факторам относится работа с вредными химическими веществами. Риск заболеть повышается у людей с наследственной предрасположенностью.

При первых же симптомах не следует пускать дело на самотек, а сразу же обратиться к врачу, который установит правильный диагноз и назначит лечение.

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Общество
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 12:04

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