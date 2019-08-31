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Медики: Отеки ног могут быть симптомами развития опасных заболеваний

Некоторые люди изредка жалуются на отеки ног и пытаются справиться с проблемой самостоятельно. Врачи считают: если длительное время не прибегать к профилактическим мерам, у человека могут появиться симптомы опасных недугов.
Медики: Отеки ног могут быть симптомами развития опасных заболеваний

Как известно, отеки возникают у людей с малоподвижным образом жизни, или у тех, кто злоупотребляет вредными привычками и принимает ряд препаратов. Поэтому будет уместно добавить в рацион фрукты и ягоды с большим количеством калия, а также заниматься спортом хотя бы раз в неделю.

Если человека продолжают беспокоить отеки ног (особенно вечером) – следует немедленно пройти медицинское обследование, ведь существует вероятность развития сердечной недостаточности, цирроза, диабета и заболеваний почек.

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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 11:23

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