Диетологи рассказали, как преодолеть «мертвую точку» при похудении





Первый способ миновать «мертвую точку» при похудении – это отказ от однотипных физических нагрузок. Организм человека быстро привыкает к упражнениям, поэтому раз в несколько месяцев их нужно менять на другие, это касается всех групп мышц, в противном случае процесс потери лишних килограммов может полностью прекратиться.Следующий совет для преодоления «мертвой точки» заключается в том, чтобы не ослаблять контроль за калориями. Обычно спустя несколько месяцев похудения люди начинают хуже следить за этим вопросом, из-за чего потеря лишнего веса не только замедляется, но может и полностью остановиться. При этом не стоит голодать до и после тренировок. В это время организму нужна энергия.Многие люди думают, что активные занятия спортом и диета позволяют им не беспокоиться о сидячем образе жизни, но это не так, отмечают диетологи. Нельзя забывать про зарядку и пешие прогулки, они позволят держать организм в тонусе.Последний совет диетологов по преодолению «мертвой точки» при похудении – это пить много воды. Эта жидкость является основой жизни, и поэтому организм не должен испытывать ее нехватку. В такой ситуации замедляется обмен веществ и процесс расщепления жиров.