АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые нашли доказательства более раннего начала…
EUR 73.38 USD 66.49
Курс валют на 31.08.2019

Диетологи рассказали, как преодолеть «мертвую точку» при похудении

Многие люди сталкивались с ситуацией, когда при похудении они находят «мертвую точку», после которой лишние килограммы перестают уходить. Диетологи назвали 5 основных советов, позволяющих преодолеть эту ситуацию.
Диетологи рассказали, как преодолеть «мертвую точку» при похудении

Первый способ миновать «мертвую точку» при похудении – это отказ от однотипных физических нагрузок. Организм человека быстро привыкает к упражнениям, поэтому раз в несколько месяцев их нужно менять на другие, это касается всех групп мышц, в противном случае процесс потери лишних килограммов может полностью прекратиться.

Следующий совет для преодоления «мертвой точки» заключается в том, чтобы не ослаблять контроль за калориями. Обычно спустя несколько месяцев похудения люди начинают хуже следить за этим вопросом, из-за чего потеря лишнего веса не только замедляется, но может и полностью остановиться. При этом не стоит голодать до и после тренировок. В это время организму нужна энергия.

Многие люди думают, что активные занятия спортом и диета позволяют им не беспокоиться о сидячем образе жизни, но это не так, отмечают диетологи. Нельзя забывать про зарядку и пешие прогулки, они позволят держать организм в тонусе.

Последний совет диетологов по преодолению «мертвой точки» при похудении – это пить много воды. Эта жидкость является основой жизни, и поэтому организм не должен испытывать ее нехватку. В такой ситуации замедляется обмен веществ и процесс расщепления жиров.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:43

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эмин Агаларов берет 10-летних сыновей с собой на работу и учит их…
Преемник Sony Xperia 1 засветился на качественных живых…
Олеся Железняк призналась, что в браке сдерживает себя и уступает…
Диетологи рассказали, как преодолеть «мертвую точку» при…
Дарья Мороз показала 8-летнюю дочь, рассказав о ее…
Звезды «Дома-2» Андрей Шабарин и Роза Райсон покинули…
Ученые изучили влияние кесарева сечения на развитие…
Ким Кардашьян сняла бывшую заключенную-пенсионерку в рекламе утягивающего нижнего…
Отечность шеи и лица может указывать на рак…
Борис Джонсон в юности мечтал стать…
Невестка Аллы Пугачевой Алена Краснова рассказала, что использует бюджетную…
Компании Samsonite и Panasonic создадут «умный»…
Анатолий Вассерман рассказал об отношению к женщинами, уровне IQ и…
Медики: Отеки ног могут быть симптомами развития опасных…
В США умер создатель «Пинки и Брейна» и «Соник Супер-ежик» Гордон…
Пригожин поделился архивным видео с Иосифом…
Три способа, как сэкономить на запчастях для авто половину их…
В США на Дженнифер Лопес подал в суд мужчина, которого сбила машина…
«Китайский Uber» запустил бесплатное тестирование беспилотных такси в…
Жан Даниэль: Александр Числов сыграл роль своим…
Врачи рассказали о самых лучших продуктах для предотвращения старения…
Хейли Болдуин снялась для Vogue в образе принцессы…
В Сети продемонстрировали эволюцию интерьера Chevrolet…
Жанна Эппле обнаружила свое сходство с Людмилой…
Медики назвали полезные для работы почек…
Вера Брежнева «отожгла» на концерте Monatik в…
В Антарктиде обнаружен прожектор, передающий таинственный…
Сын Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс напугал родителей экстремальными…
Стало известно, куда россияне предпочитают инвестировать…
Звезда «Дома-2» Ольга Орлова: «Мне скучно в…
В NASA назвали ананас лучшим средством для борьбы с…
Телеведущая Елена Ландер сыграла свадьбу с…
В России разработали первый в мире…
Алла Пугачева в прозрачной юбке отправилась на прогулку по Юрмале с Максимом…
«Русский Land Cruiser» появится на рынке в 2022…
Нового жениха звезды «Дома-2» Алены Савкиной поймали на переписке с другой…
Ким Кардашьян призналась, что не собирается больше заводить…
Учёные рассказали о раннем признаке…
Лобода перепела песню Аллы Пугачёвой и получила шквал…
Эксперты рассказали о малоизвестных полезных свойствах…
Просмотреть все новости