Олеся Железняк призналась, что в браке сдерживает себя и уступает мужу





В интервью WomanHit Олеся Железняк рассказала, что уже около 20 лет живет с мужем в счастливых отношениях, но иногда испытывает трудности. Артистка советует смиряться, терпеть и не выставлять себя на первый план, чтобы не провоцировать конфликт, но иногда ей не хочется уступать. По словам Железняк, ее муж тоже иногда срывается, но вместе они стараются сохранять мир в семье.Олеся Железняк воспитывает троих сыновей и дочь, но иногда в быту ей помогает няня. Как отметила артистка, на данный момент помощница в отпуске, поэтому ей приходится все успевать. Главный ее секрет заключается в скорости, например, актриса быстро готовит еду утром, чтобы оставить еще что-то на обед.