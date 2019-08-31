Преемник Sony Xperia 1 засветился на качественных живых снимках
В сети выложили живые фото преемника версии Sony Xperia. Новинку назовут Xperia 2 либо Xperia 1 Plus.
Модель сохранит кинематографический монитор OLED 4K HDR. Соотношение сторон дисплея составило 21:9. Без изменений остался дизайн лицевой панели. На фото можно увидеть, что вырез разговорного динамика, а также фронтальная камера остались на тех же местах, как и в случае версии Xperia 1. Изменения заметны в области задней панели. В данном случае блок основной камеры из центральной части устройства переместили в верхний левый угол. Камера оснащается тремя модулями.
Стоит отметить, что на этой неделе версия Xperia 1 была протестирована специалистами лаборатории DxOMark. При этом модель заняла 33 место в ТОП лучших камерофонов. Имеется надежда, что новое устройство оснастят более качественной камерой. Новинку должны презентовать в начале сентября в рамках выставки IFA 2019.
Модель сохранит кинематографический монитор OLED 4K HDR. Соотношение сторон дисплея составило 21:9. Без изменений остался дизайн лицевой панели. На фото можно увидеть, что вырез разговорного динамика, а также фронтальная камера остались на тех же местах, как и в случае версии Xperia 1. Изменения заметны в области задней панели. В данном случае блок основной камеры из центральной части устройства переместили в верхний левый угол. Камера оснащается тремя модулями.
Стоит отметить, что на этой неделе версия Xperia 1 была протестирована специалистами лаборатории DxOMark. При этом модель заняла 33 место в ТОП лучших камерофонов. Имеется надежда, что новое устройство оснастят более качественной камерой. Новинку должны презентовать в начале сентября в рамках выставки IFA 2019.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:02