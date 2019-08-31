Пригожин поделился архивным видео с Иосифом Кобзоном
Пригожин поделился архивным видео с Иосифом Кобзоном. Музыкальный продюсер показал в своём микроблоге в Instagram эксклюзивные кадры метра эстрады.
30 августа исполнился год со дня кончины легендарного советского и российского эстрадного певца Иосифа Кобзона, и в честь этого Пригожин поделился архивным видео Народного артиста СССР. В нём баритон рассказал о своих мечтах и желаниях: «Как хочется, чтобы все народы, рядом с которыми проливается кровь, обрели счастье и спокойствие. Я вас всех очень люблю и желаю вам счастья и благополучия».
«Ровно год, как с нами нет сильного духом мужчины, который являлся вектором движения для многих людей. У меня складывается полное ощущение того, что он рядом с нами. Иосиф Давыдович навеки останется национальным достоянием нашей страны», - написал Иосиф Пригожин своей странице в Instagram. Напомним, Иосиф Кобзон после долгой борьбы с раковой опухолью скончался на 80 году жизни. Похоронен он возле матери на московском Востряковском кладбище.
30 августа исполнился год со дня кончины легендарного советского и российского эстрадного певца Иосифа Кобзона, и в честь этого Пригожин поделился архивным видео Народного артиста СССР. В нём баритон рассказал о своих мечтах и желаниях: «Как хочется, чтобы все народы, рядом с которыми проливается кровь, обрели счастье и спокойствие. Я вас всех очень люблю и желаю вам счастья и благополучия».
«Ровно год, как с нами нет сильного духом мужчины, который являлся вектором движения для многих людей. У меня складывается полное ощущение того, что он рядом с нами. Иосиф Давыдович навеки останется национальным достоянием нашей страны», - написал Иосиф Пригожин своей странице в Instagram. Напомним, Иосиф Кобзон после долгой борьбы с раковой опухолью скончался на 80 году жизни. Похоронен он возле матери на московском Востряковском кладбище.