Пригожин поделился архивным видео с Иосифом Кобзоном

30 августа исполнился год со дня кончины легендарного советского и российского эстрадного певца Иосифа Кобзона, и в честь этого Пригожин поделился архивным видео Народного артиста СССР. В нём баритон рассказал о своих мечтах и желаниях:, - написал Иосиф Пригожин своей странице в Instagram. Напомним, Иосиф Кобзон после долгой борьбы с раковой опухолью скончался на 80 году жизни. Похоронен он возле матери на московском Востряковском кладбище.