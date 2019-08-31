В США на Дженнифер Лопес подал в суд мужчина, которого сбила машина певицы

Дорожный инцидент произошел в середине осени прошлого года. По словам пострадавшего, Алекс Родригес и Дженнифер Лопес ехали из ресторана на внедорожнике Cadillac, когда в определенный момент машина сбила истца. Он рассказал, что получил тогда серьезную травму и ныне намерен при помощи суда добиться получения компенсации и оплаты его расходов в больнице.Потерпевший отметил также, что Лопес и ее возлюбленный находились в салоне, но они не попросили водителя соблюдать правила дорожного движения и не остановились помочь человеку, когда сбили его.