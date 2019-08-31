NASA испытало систему переднего обзора для тихого сверхзвукового самолета X-59
Американское космическое ведомство NASA испытало новую систему переднего обзора. Она предназначена для тихого сверхзвукового пассажирского самолета X-59, способного летать над населенной частью суши и не мешать при этом людям, находящимся на земле.
Новая система переднего обзора располагается прямо на носу воздушного судна и формирует для пилотов качественную картинку, разработкой занимается ведомство NASA и компания Lockheed Martin. Ее планируют установить на тихий сверхзвуковой пассажирский самолет X-59. Из-за своей особой конструкции и характеристик полета его пилотам необходимо иметь возможность точно оценивать ситуацию впереди воздушного судна, поэтому им и понадобилась данная разработка.
Сам сверхзвуковой тихий пассажирский самолет X-59 спроектирован таким образом, чтобы иметь возможность летать на скорости 1,5 тысячи км/час над населенной частью суши и не мешать ее жителям громкими звуками и шумами. Обычно они случаются тогда, когда воздушное судно преодолевает сверхзвуковой барьер.
Чтобы избежать этой ситуации, конструкторы X-59 разработали корпус самолета, имеющий обтекаемую поверхность, позволяющую привести к образованию наименьшего числа ударных звуковых волн. Испытание самого самолета и системы переднего обзора прошли удачно. Также на него планируют установить несколько 4K экранов, которые заменят для пилотов стекла в кабине.
Новая система переднего обзора располагается прямо на носу воздушного судна и формирует для пилотов качественную картинку, разработкой занимается ведомство NASA и компания Lockheed Martin. Ее планируют установить на тихий сверхзвуковой пассажирский самолет X-59. Из-за своей особой конструкции и характеристик полета его пилотам необходимо иметь возможность точно оценивать ситуацию впереди воздушного судна, поэтому им и понадобилась данная разработка.
Сам сверхзвуковой тихий пассажирский самолет X-59 спроектирован таким образом, чтобы иметь возможность летать на скорости 1,5 тысячи км/час над населенной частью суши и не мешать ее жителям громкими звуками и шумами. Обычно они случаются тогда, когда воздушное судно преодолевает сверхзвуковой барьер.
Чтобы избежать этой ситуации, конструкторы X-59 разработали корпус самолета, имеющий обтекаемую поверхность, позволяющую привести к образованию наименьшего числа ударных звуковых волн. Испытание самого самолета и системы переднего обзора прошли удачно. Также на него планируют установить несколько 4K экранов, которые заменят для пилотов стекла в кабине.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:22