NASA испытало систему переднего обзора для тихого сверхзвукового самолета X-59





Новая система переднего обзора располагается прямо на носу воздушного судна и формирует для пилотов качественную картинку, разработкой занимается ведомство NASA и компания Lockheed Martin. Ее планируют установить на тихий сверхзвуковой пассажирский самолет X-59. Из-за своей особой конструкции и характеристик полета его пилотам необходимо иметь возможность точно оценивать ситуацию впереди воздушного судна, поэтому им и понадобилась данная разработка.Сам сверхзвуковой тихий пассажирский самолет X-59 спроектирован таким образом, чтобы иметь возможность летать на скорости 1,5 тысячи км/час над населенной частью суши и не мешать ее жителям громкими звуками и шумами. Обычно они случаются тогда, когда воздушное судно преодолевает сверхзвуковой барьер.Чтобы избежать этой ситуации, конструкторы X-59 разработали корпус самолета, имеющий обтекаемую поверхность, позволяющую привести к образованию наименьшего числа ударных звуковых волн. Испытание самого самолета и системы переднего обзора прошли удачно. Также на него планируют установить несколько 4K экранов, которые заменят для пилотов стекла в кабине.