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Три способа, как сэкономить на запчастях для авто половину их стоимости

Эксперты составили перечень основных правил экономии при покупке автозапчастей для машин. Благодаря таким советам можно вдвое уменьшить растраты на ремонт авто.
Три способа, как сэкономить на запчастях для авто половину их стоимости

Этот рейтинг является самым актуальным для владельцев машин, возрастом больше пяти лет. Сначала следует попытаться отыскать требуемые запчасти на разборке. Автовладельцы после ДТП либо поломки, зачастую отдают машины в мастерские. Там их комплектующие распродаются по низкой цене. Ещё можно подобрать запчасти от российских автомобилей. Компанией «АвтоВАЗ» часто используются стандартные комплектующие. Однако реализуются они намного дешевле в сравнении с импортными аналогами. Часто запчасти от российских авто подходят для разных версий Renault, а также Nissan. В этом случае экономия может составить 90% от стоимости.

Комплектующие можно также приобретать в глобальной Сети. На автомобильных рынках цены зачастую завышаются в несколько раз. В Сети пользователям предлагается полный спектр ценовых вариантов.

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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:56

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