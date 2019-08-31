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Эмин Агаларов берет 10-летних сыновей с собой на работу и учит их бизнесу

Эмин Агаларов откровенно рассказал, что уже обучает бизнесу своих 10-летних сыновей. Артист берет с собой на работу детей, чтобы они вникали в дело и выполняли некоторые задания.

Али и Микаил Агаларовы сопровождают известного родителя на работе, постепенно учась вести бизнес. В интервью порталу “Вокруг ТВ” 39-летний бизнесмен рассказал, что его сыновья уже могут выполнить некоторые задания. Как известно, певец является первым вице-президентом группы компаний Crocus Group, которая также владеет брендом “ЖАРА”. Публика ожидает выхода одноименной комедии, в которой снялись многие российские звезды, а именно Тимати, Григорий Лепс и Филипп Киркоров.

Эмин Агаларов имеет еще двух дочерей, с которыми он тоже проводит много времени. В социальных сетях артист признался, что его дети уже выросли и имеют некоторые собственные занятия, к которым не причастны родители.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:12

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