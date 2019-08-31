Вуди Харрельсон может сыграть в новом фильме о «Бэтмене»





Актеру принесла популярность роль в фильме «Белые люди не умеют прыгать», а далее творческая карьера Вуди Харрельсона пошла на подъем. Он снялся в «Голодных играх» в 2012 году, в «Иллюзии обмана», а также в киноленте «Планета обезьян», которая была номинирована как лучший научно-фантастический фильм.Продюсер фантастического боевика о «Бэтмене» Мэтт Ривз заявляет, что в новой части больше не будет играть Бен Аффлек. По данным из Warner Brosers актер занялся режиссурой фильма и взялся за роль исполнителя, но позже заявил, что у него не получается довести дело до конца, а его работу продолжат прекрасные специалисты. Сперва сообщалось, что эта роль достанется молодому английскому актеру Робберту Паттинсону, которому мировую известность принесла роль Эдварда Каллена в серии фильмов «Сумерки», но Мэтт Ривз опроверг эту версию.Сюжет новой части о «Бэтмене» будет основан на жанре детектива. Всех деталей режиссер не раскрывает, но действие снова будет разворачиваться вокруг миллиардера Брюсса Уэйна, который решает разобраться с нарушителями закона и надевает костюм Бэтмена.