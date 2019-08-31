Жан Даниэль: Александр Числов сыграл роль своим уходом





Телевидение часто показывало Числова как умалишенного, ему давали играть и соответственные роли, хотя сам актер был рад и такой работе и любому вниманию к себе. Друг артиста Жан Даниэль разочарован, что некоторые лица пытаются зарабатывать на смерти умершего. Он вспомнил эпизод, когда не любивший одиночество исполнитель разрешал бесплатно жить в его квартире в течение 15 лет некоему человеку, и тот рассчитывая получить в будущем жилплощадь. После этого всего, рассказал Жан Даниэль, люди, которым помогал Числов, распространяют про него неправдивые вещи., - заявил актер, возмущенный стремлением определенных лиц заработать на имени его коллеги по творческому цеху. Его самого тоже приглашали на ток-шоу рассказать о Числове, но Даниэль отклонял такие предложения, несмотря на большие гонорары., - заметил он. Армянский артист вспомнил, как однажды на премьеру фильма его друг пришел в шубе с собакой, несмотря на летнюю пору года., - заявил Даниэль.