«Китайский Uber» запустил бесплатное тестирование беспилотных такси в Шанхае





Человеку понадобится скачать приложение сервиса и заказать необходимую ему машину. Сейчас весь автопарк беспилотного такси от Didi Chuxing насчитывает 30 автомобилей, сообщает технический директор «китайского Uber». Все они оснащены системой самоуправления 4 уровня автономности. Это означает, что такие транспортные средства совершенно не требуют участие человека в процессе езды. При этом во время испытаний в салоне каждого такси будет сидеть водитель, готовый в любой момент взять на себя управление, если случится критическая ситуация.Сейчас беспилотное такси от компании Didi Chuxing полностью бесплатное, и так останется до конца тестирования. В первое время услуга будет доступна только для жителей Цзядина – района, расположенного на северо-западе Шанхая. К 2020 году планируется расширение на все остальные крупные мегаполисы Китая, в первую очередь это Пекин и Шэньчжэне. Сейчас Didi Chuxing предоставляет обычные транспортные услуги в 400 городах КНР. К 2021 году «китайский Uber» вместе с беспилотными такси планирует начать работу в других странах.