Хейли Болдуин снялась для Vogue в образе принцессы Дианы

Принцесса Уэльская считалась одной из самых модных женщин «девяностых», умело сочетая спортивный стиль и casual наряды. Благодаря ей сейчас вновь вернулись в моду велосипедки в тандеме с просторными худи, а также пиджаки в паре с бейсболкой. Специально для французского Vogue Хейли Болдуин снялась в образах принцессы Дианы, повторив её позы и наряды, а Виржини Бенарроч подобрала аксессуары и подходящие места для фотосессии.Сама супруга Джастина Бибера призналась, что именно принцесса Уэльская вдохновила её своим стилем. Стоит отметить, что повседневные наряды 22-летней модели не сильно отличаются от образов леди Ди.