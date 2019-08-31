Жанна Эппле обнаружила свое сходство с Людмилой Гурченко

Знаменитость опубликовала фотографии трех образов, которые примерила в ТРЦ “Хорошо”, отметив, что хочет полностью сменить свой гардероб. Жанна Эппле заметила, что становится похожей на Гурченко, с отличием в том, что кажется себе простой, не востребованной и не поющей. Однако актриса считает, что в ее лице проявилось нечто, объединяющее ее с Гурченко поздней поры. Звезда призналась, что ее приятель называет ее старой жабой, но она надеется, что это от любви и несерьезно.Поклонники назвали образы артистки привлекательными, а также похвалили ее внешность. Некоторые посоветовали не сравнивать себя ни с кем и ценить собственную красоту.