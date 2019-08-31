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Звезда «Дома-2» Ольга Орлова: «Мне скучно в отношениях»

Бывшая солистка известнейшего музыкального коллектива «Блестящие», а ныне ведущая скандальной телестройки «Дом-2» Ольга Орлова объяснила, почему до сих пор одинока. Выяснилось, что 41-летней артистке скучно в отношениях.
Звезда «Дома-2» Ольга Орлова: «Мне скучно в отношениях»

Не секрет, что Ольга Орлова лишь однажды была замужем. Избранником певицы стал бизнесмен Александр Карманов, которому она «подарила» наследника Артема. После развода артистка увлеклась продюсером Ренатом Давлетьяровым, однако и этим отношениям не суждено было иметь длительное продолжение.

Сейчас Орлова весьма тщательно скрывает свою личную жизнь, поэтому ее преданным поклонникам тяжело определить, свободно ли сердце их любимицы или все-таки нет. Накануне Ольга разместила у себя на страничке в Instagram свежий пост, в котором поведала подписчикам о проблемах, с которыми время от времени ей приходится сталкиваться при знакомстве с представителями сильного пола.

Орлова подметила, что ей становится неинтересно, когда отношения развиваются достаточно спокойно. Оказывается, что поющей телеведущей практически всегда не хватает авантюризма.

По словам Орловой, ее близким приятельницам уже даже становится смешно, когда они узнают о том, что она опять перевела очередного своего воздыхателя в «ранг просто приятелей».

«Мне с ними скучно», - объяснила Ольга.

Орлова отметила, что ей очень важен некий нерв в отношениях, ведь в противном случае она очень быстро теряет интерес к мужчине. К слову, сейчас Ольга задумалась по поводу того, не сошла ли она с ума.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:52

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