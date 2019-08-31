В Сети продемонстрировали эволюцию интерьера Chevrolet Corvette
В Сети автомобильные эксперты из Budget Direct наглядно продемонстрировали эволюцию интерьера Chevrolet Corvette за 67 лет существования модели. Они нарисовали небольшой коллаж, показывающий, как салон этого культового автомобиля менялся на протяжении своей истории.
Недавно компания Chevrolet представила долгожданный Chevrolet Corvette G8, который все поклонники модели ждали уже не первый год. В честь этого важного события автомобильные эксперты решили показать, как менялся подход к дизайну интерьера этого автомобиля на протяжении его долгой 67-летней истории. Первый Chevrolet Corvette вышел в 1953 году и с тех пор, не считая последней, было 7 генераций модели.
На опубликованном в Сети коллаже видно, как дизайнеры автопроизводителя подходили к оформлению интерьера. Изначально салон практически никак не отделял водителя от пассажиров, но с каждым новым поколением Chevrolet Corvette эти отличия начинали проявляться все сильнее. В один момент создатели культовой модели решили сделать это разделение менее заметным, но в новом G8 опять вернули его. Теперь водителя и переднего пассажира разделяет широкая панель и другие компоненты дизайна, направленные именно на того, кто сидит за рулем.
При этом, отмечают эксперты, общие черты интерьера Chevrolet Corvette сохраняются на протяжении уже 67 лет. Они становятся более современным и технологичными, но фирменный стиль остается неизменным.
Недавно компания Chevrolet представила долгожданный Chevrolet Corvette G8, который все поклонники модели ждали уже не первый год. В честь этого важного события автомобильные эксперты решили показать, как менялся подход к дизайну интерьера этого автомобиля на протяжении его долгой 67-летней истории. Первый Chevrolet Corvette вышел в 1953 году и с тех пор, не считая последней, было 7 генераций модели.
На опубликованном в Сети коллаже видно, как дизайнеры автопроизводителя подходили к оформлению интерьера. Изначально салон практически никак не отделял водителя от пассажиров, но с каждым новым поколением Chevrolet Corvette эти отличия начинали проявляться все сильнее. В один момент создатели культовой модели решили сделать это разделение менее заметным, но в новом G8 опять вернули его. Теперь водителя и переднего пассажира разделяет широкая панель и другие компоненты дизайна, направленные именно на того, кто сидит за рулем.
При этом, отмечают эксперты, общие черты интерьера Chevrolet Corvette сохраняются на протяжении уже 67 лет. Они становятся более современным и технологичными, но фирменный стиль остается неизменным.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:24