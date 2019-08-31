Врачи рассказали о самых лучших продуктах для предотвращения старения сосудов
В случае старения сосудов существует вероятность развития инфаркта и инсульта, ведь холестериновые бляшки на стенках тканей запускают процесс замедления кровообращения. Врачи назвали самые лучшие продукты, помогающие защитить организм от этой патологии.
Прежде всего, стоит выделить рыбу, содержащую микроэлемент омега-2. Морепродукты имеют противовоспалительное действие, отметили эксперты. При употреблении чеснока стабилизируется давление, уменьшается вероятность развития склероза. В список входит и свекла, которая поддерживает эластичность сосудов и защищает человека от гипертонии. Что касается тыквы, то она снизит уровень холестерина, а её семена укрепят сердце из-за наличия цинка и L-аргинина.
Репчатый лук является лучшим продуктом для борьбы с кровяными сгустками, приводящими к образованию тромбов. В заключение врачи выделили сельдерей и имбирь: первый продукт снизит отечность и давление, а второй – нормализует уровень глюкозы в крови и положительно воздействует на сосуды.
Прежде всего, стоит выделить рыбу, содержащую микроэлемент омега-2. Морепродукты имеют противовоспалительное действие, отметили эксперты. При употреблении чеснока стабилизируется давление, уменьшается вероятность развития склероза. В список входит и свекла, которая поддерживает эластичность сосудов и защищает человека от гипертонии. Что касается тыквы, то она снизит уровень холестерина, а её семена укрепят сердце из-за наличия цинка и L-аргинина.
Репчатый лук является лучшим продуктом для борьбы с кровяными сгустками, приводящими к образованию тромбов. В заключение врачи выделили сельдерей и имбирь: первый продукт снизит отечность и давление, а второй – нормализует уровень глюкозы в крови и положительно воздействует на сосуды.
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 10:33