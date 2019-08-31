Вера Брежнева «отожгла» на концерте Monatik в Юрмале

Накануне в Юрмале состоялся грандиозный концерт Monatik, звёздным гостем которого стала Вера Брежнева, приехавшая на выступление за тысячу километров. Певица поделилась, что знает, какие ощущения испытывает артист на сцене, но рада была оказаться в толпе зрителей, испытав новые впечатления.- написала Брежнева в Instagram.Певица призвала дарить близким билеты на выступления любимых исполнителей. По её словам, это может объединить людей и открыть друг другу сердце.