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Вера Брежнева «отожгла» на концерте Monatik в Юрмале

Вера Брежнева «отожгла» на концерте Monatik в Юрмале. Певица в компании подруг посетила латвийский курорт, чтобы увидеть выступление украинского исполнителя.
Вера Брежнева «отожгла» на концерте Monatik в Юрмале

Накануне в Юрмале состоялся грандиозный концерт Monatik, звёздным гостем которого стала Вера Брежнева, приехавшая на выступление за тысячу километров. Певица поделилась, что знает, какие ощущения испытывает артист на сцене, но рада была оказаться в толпе зрителей, испытав новые впечатления. «Обожаю ходить на концерты! Стараюсь как можно чаще выбираться, но не всегда есть возможность. Счастлива посетить Юрмалу, ведь когда тебе нравится исполнитель, ты готов ездить за ним по разным городам. Дима, спасибо тебе за два часа танцев, песен и хорошего настроения!» - написала Брежнева в Instagram.

Певица призвала дарить близким билеты на выступления любимых исполнителей. По её словам, это может объединить людей и открыть друг другу сердце.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 10:08

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