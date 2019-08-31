Сын Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс напугал родителей экстремальными приключениями
Наследник голливудских знаменитостей Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс напугал родителей рисковым поступком. Дилан Дуглас устроил прыжки в воду с высокого скалистого утеса на острове Капри.
Младшему сыну Майкла Дугласа уже 19 лет, и этим летом он отправился на остров Капри вместе с друзьями. Наследник знаменитостей нарушил запрет на прыжки в воду со скалистого склона, прыгнув на данном участке в воду. Видеозапись из отпуска он опубликовал на своей странице в сети Instagram, благодаря чему его родителям удалось узнать об опасных приключениях сына за границей. Недавно в Сети появился новый ролик с участием Дилана Дугласа, который прыгнул с парашютом из самолета.
В подписи к последнему посту Дилан Дуглас шуточно попросил не говорить об этом его матери, на что Кэтрин Зета-Джонс ответила, что уже все знает. Ранее актриса сообщала, что гордится сыном, который успешно окончил школу и поступил в колледж.
Младшему сыну Майкла Дугласа уже 19 лет, и этим летом он отправился на остров Капри вместе с друзьями. Наследник знаменитостей нарушил запрет на прыжки в воду со скалистого склона, прыгнув на данном участке в воду. Видеозапись из отпуска он опубликовал на своей странице в сети Instagram, благодаря чему его родителям удалось узнать об опасных приключениях сына за границей. Недавно в Сети появился новый ролик с участием Дилана Дугласа, который прыгнул с парашютом из самолета.
В подписи к последнему посту Дилан Дуглас шуточно попросил не говорить об этом его матери, на что Кэтрин Зета-Джонс ответила, что уже все знает. Ранее актриса сообщала, что гордится сыном, который успешно окончил школу и поступил в колледж.