Медики назвали полезные для работы почек продукты





Среди полезных продуктов для почек стоит назвать укроп. Употребление этого растения приводит к очищению мочевыводящих путей от песка и соли, облегчает симптом цистита и почечной колики.Яблоки считаются натуральным диуретиком, способным защитить от застоя жидкостей и предотвращает возникновение мочекаменного заболевания. Ежедневно врачи советуют есть не меньше одного яблока.Нередко медики назначают пациентам пить отвар из груш как мочегонное средство при мочекаменной болезни. Груши приводят в действие процесс выведения из организма вредные элементы, образующие камни.Еще один доступный продукт для улучшения работы почек - огурец. Употребление этих растений заметно сокращает уровень мочевой кислоты. Не менее полезны также лимон и арбуз.