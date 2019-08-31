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Медики назвали полезные для работы почек продукты

Для предотвращения сбоя работы почек нужно употреблять правильные продукты питания. Они помогут поддерживать здоровые функции органа и общее состояние почечных тканей, утверждают медики.

Среди полезных продуктов для почек стоит назвать укроп. Употребление этого растения приводит к очищению мочевыводящих путей от песка и соли, облегчает симптом цистита и почечной колики.

Яблоки считаются натуральным диуретиком, способным защитить от застоя жидкостей и предотвращает возникновение мочекаменного заболевания. Ежедневно врачи советуют есть не меньше одного яблока.

Нередко медики назначают пациентам пить отвар из груш как мочегонное средство при мочекаменной болезни. Груши приводят в действие процесс выведения из организма вредные элементы, образующие камни.

Еще один доступный продукт для улучшения работы почек - огурец. Употребление этих растений заметно сокращает уровень мочевой кислоты. Не менее полезны также лимон и арбуз.

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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 10:12

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