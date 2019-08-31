В NASA назвали ананас лучшим средством для борьбы с храпом





В NASA провели несколько испытаний для поиска лекарства, которое поможет преодолеть храп. Для этого им пришлось проверить растения, выполняющие ночью фотосинтез. Итог опыта продемонстрировал, что лучше всего в эту пору суток является ананас Bormelia.Эти фрукты выращивают дома в горшочках. Их помещают на тумбы возле спальных мест. По мнению исследователей, ананасы этого вида полезны особенностью вырабатывать огромное количество кислорода, чем не могут похвастаться другие растения. В целом, данный фрукт полезен для очистки воздуха, хорошего сна, предотвращения апноэ и «снижения» активности храпа у людей.