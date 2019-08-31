Нового жениха звезды «Дома-2» Алены Савкиной поймали на переписке с другой женщиной

«Второй попался…Один в один. Ровня Яббарову», - пожаловалась Алена Савкина Анне Брянской.



Не секрет, что не так давно на телепроект «Дом-2» пришел новый избранник Алены Савкиной. Роман Макеев сразу же начал заявлять, что бывшая пассия саратовского шансонье Ильи Яббарова является последней его женщиной, и ради нее он готов бросить женщину, которая «подарила» ему наследника и с которой он прожил больше 16 лет под одной крышей.Нужно сказать, что руководство и коллектив «Дома-2» с первого дня начали настораживать громкие заявления и обещания Макеева. Против нового возлюбленного Савкиной выступила даже Ксения Бородина, которая пыталась открыть глаза своей подопечной и убедить ее в том, что словам мужчины не следует верить. И, как оказалось, не зря.Дело в том, что Макеева поймали на переписке с другой девушкой, которая на данный момент находится вне Периметра. В руки ведущим «Дома-2» попали письма жениха Савкиной, в которых он говорит и обещает другой девице «золотые горы».Стоит отметить, что к такому повороту событий никто не был готов. Более того, Рапунцель-младшая весьма эмоционально отреагировала на информацию, которая всплыла о женихе.