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Нового жениха звезды «Дома-2» Алены Савкиной поймали на переписке с другой женщиной

Новый возлюбленный 22-летней участницы скандального реалити-шоу «Дом-2» Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) соврал ей. Стало известно, что 37-летний сотрудник телестройки Роман Макеев переписывается с девушкой, которая на данный момент находится за Периметром. К слову, мужчина так же, как и молодой мамочке, говорит, что хочет от нее дочку, и что она лучшая.
Нового жениха звезды «Дома-2» Алены Савкиной поймали на переписке с другой женщиной

Не секрет, что не так давно на телепроект «Дом-2» пришел новый избранник Алены Савкиной. Роман Макеев сразу же начал заявлять, что бывшая пассия саратовского шансонье Ильи Яббарова является последней его женщиной, и ради нее он готов бросить женщину, которая «подарила» ему наследника и с которой он прожил больше 16 лет под одной крышей.

Нужно сказать, что руководство и коллектив «Дома-2» с первого дня начали настораживать громкие заявления и обещания Макеева. Против нового возлюбленного Савкиной выступила даже Ксения Бородина, которая пыталась открыть глаза своей подопечной и убедить ее в том, что словам мужчины не следует верить. И, как оказалось, не зря.

Дело в том, что Макеева поймали на переписке с другой девушкой, которая на данный момент находится вне Периметра. В руки ведущим «Дома-2» попали письма жениха Савкиной, в которых он говорит и обещает другой девице «золотые горы».

Стоит отметить, что к такому повороту событий никто не был готов. Более того, Рапунцель-младшая весьма эмоционально отреагировала на информацию, которая всплыла о женихе.

«Второй попался…Один в один. Ровня Яббарову», - пожаловалась Алена Савкина Анне Брянской.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:21

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