Телеведущая Елена Ландер сыграла свадьбу с итальянцем

Звезда канала “Россия 1” и иностранец познакомились в Москве около 1,5 года назад, а в начале отношений влюбленным пришлось жить на две страны. Они прошли проверку расстоянием, а вскоре решили пожениться, а организацией свадьбы занимались самостоятельно. Елена Ландер придумала концепцию, а ее избранник нашел подрядчиков. Праздник состоялся в Варезе, который находится недалеко от Милана, а гостями стали 150 человек.Как передает StarHit, на территории виллы устроили 6 зон для праздника, а после свадьбы пара отправилась на отдых в Сицилию. Свадебное платье Елены Ландер стоит 400 тысяч рублей.