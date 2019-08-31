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Телеведущая Елена Ландер сыграла свадьбу с итальянцем

Телеведущая Елена Ландер вышла замуж за итальянца, проведя торжественную церемонию на его родине. На праздник в Италию приехали родители невесты и ее друзья.

Звезда канала “Россия 1” и иностранец познакомились в Москве около 1,5 года назад, а в начале отношений влюбленным пришлось жить на две страны. Они прошли проверку расстоянием, а вскоре решили пожениться, а организацией свадьбы занимались самостоятельно. Елена Ландер придумала концепцию, а ее избранник нашел подрядчиков. Праздник состоялся в Варезе, который находится недалеко от Милана, а гостями стали 150 человек.

Как передает StarHit, на территории виллы устроили 6 зон для праздника, а после свадьбы пара отправилась на отдых в Сицилию. Свадебное платье Елены Ландер стоит 400 тысяч рублей.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:44

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