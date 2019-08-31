В России разработали первый в мире авианосец-полукатамаран
В России разработали первый в мире авианосец-полукатамаран. Он сможет размещать на себе 24 истребителя, 12 вертолетов и 4 самолета радиолокационного дозора, всего за 2 минуты он позволит поднять в воздух до 16 боевых машин.
Разработкой проекта первого в мире авианосца-полукатамарана занимался Крыловский государственный научный центр (КГНЦ). Судно обладает длиной 304 метра, шириной – 74 метра и водоизмещением в 44 тысячи тонн. Он сможет разгоняться до 50 км/ч или 27 узлов и находится в автономном плавании до 45 суток. На борту планируется размещать истребители Су-33 и МиГ-29К, многоцелевые вертолеты Ка-27 и самолеты радиолокационного дозора.
Первый в мире авианосец-полукатамаран оснастят трамплином, позволяющим боевым машинам быстрее набирать высоту. Также его палуба будет оборудована электромеханической катапультой, разгоняющей самолет до 165 км/ч за 2,8 секунды. Благодаря ей на запуск 4 самолетов потребуется всего 16 секунд, а за 2 минуты в небе окажется уже 16 боевых машин.
Конструкторы КГНЦ предлагают оснастить этот авианосец-полукатамаран газотурбинным двигателем, а не атомным. Первый является более компактным и безопасным, что позволит использовать сэкономленное место для других нужд. Также разработчики сообщают, что их новинка на треть дешевле американских аналогов, а построить ее можно в 2 раза быстрее, на это понадобится всего 5 лет с момента утверждения проекта.
Разработкой проекта первого в мире авианосца-полукатамарана занимался Крыловский государственный научный центр (КГНЦ). Судно обладает длиной 304 метра, шириной – 74 метра и водоизмещением в 44 тысячи тонн. Он сможет разгоняться до 50 км/ч или 27 узлов и находится в автономном плавании до 45 суток. На борту планируется размещать истребители Су-33 и МиГ-29К, многоцелевые вертолеты Ка-27 и самолеты радиолокационного дозора.
Первый в мире авианосец-полукатамаран оснастят трамплином, позволяющим боевым машинам быстрее набирать высоту. Также его палуба будет оборудована электромеханической катапультой, разгоняющей самолет до 165 км/ч за 2,8 секунды. Благодаря ей на запуск 4 самолетов потребуется всего 16 секунд, а за 2 минуты в небе окажется уже 16 боевых машин.
Конструкторы КГНЦ предлагают оснастить этот авианосец-полукатамаран газотурбинным двигателем, а не атомным. Первый является более компактным и безопасным, что позволит использовать сэкономленное место для других нужд. Также разработчики сообщают, что их новинка на треть дешевле американских аналогов, а построить ее можно в 2 раза быстрее, на это понадобится всего 5 лет с момента утверждения проекта.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:41