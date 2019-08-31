«Русский Land Cruiser» появится на рынке в 2022 году
Модернизированный УАЗ «Патриот» выйдет на рынок в 2022 годку. В результате изменений машина получит нержавеющий кузов и будет очень напоминать Land Cruiser.
Согласно имеющейся информации, новая модификация «Патриота» станет дебютной в линейке ульяновского завода с иной силовой установкой. Какой именно мотор появится в «русском Land Cruiser» пока остается не известным. В настоящее время работники УАЗа прорабатывают ряд версий. Во внедорожнике по-прежнему будет функционировать автоматическая и механическая трансмиссии. В роли «автоматики» выступит агрегат Punch Powerglide 6L50, на котором работает текущее поколение «Патриота».
С 30 августа УАЗ начал принимать заявки на покупку измененного автомобиля «Патриот» с автоматической трансмиссией. Покупатели могут выбрать одну машину из четырех вариантов, где самый дешевый стоит от 1,3 миллиона рублей.
Согласно имеющейся информации, новая модификация «Патриота» станет дебютной в линейке ульяновского завода с иной силовой установкой. Какой именно мотор появится в «русском Land Cruiser» пока остается не известным. В настоящее время работники УАЗа прорабатывают ряд версий. Во внедорожнике по-прежнему будет функционировать автоматическая и механическая трансмиссии. В роли «автоматики» выступит агрегат Punch Powerglide 6L50, на котором работает текущее поколение «Патриота».
С 30 августа УАЗ начал принимать заявки на покупку измененного автомобиля «Патриот» с автоматической трансмиссией. Покупатели могут выбрать одну машину из четырех вариантов, где самый дешевый стоит от 1,3 миллиона рублей.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:25