«Русский Land Cruiser» появится на рынке в 2022 году





Согласно имеющейся информации, новая модификация «Патриота» станет дебютной в линейке ульяновского завода с иной силовой установкой. Какой именно мотор появится в «русском Land Cruiser» пока остается не известным. В настоящее время работники УАЗа прорабатывают ряд версий. Во внедорожнике по-прежнему будет функционировать автоматическая и механическая трансмиссии. В роли «автоматики» выступит агрегат Punch Powerglide 6L50, на котором работает текущее поколение «Патриота».С 30 августа УАЗ начал принимать заявки на покупку измененного автомобиля «Патриот» с автоматической трансмиссией. Покупатели могут выбрать одну машину из четырех вариантов, где самый дешевый стоит от 1,3 миллиона рублей.