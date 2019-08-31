АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые нашли доказательства более раннего начала…
EUR 73.38 USD 66.49
Курс валют на 31.08.2019

Учёные рассказали о раннем признаке диабета

Учёные рассказали о раннем признаке диабета. По их словам, люди часто путают симптомы эндокринного заболевания с менее опасными недугами, пренебрегая срочным лечением.

Научные специалисты The Global Diabetes Community обнаружили, что рассказать о появлении диабета может постоянная усталость, которую обычно не связывают с данным заболеванием. Утомление появляется после стресса, тяжелой работы, некачественного сна, а также служит сигналом об изменении уровня глюкозы в крови. «При нехватке инсулина или его неэффективности сахару не удается попадать в клетки, вследствие чего человек не получает энергию и чувствует усталость», пояснили учёные.

Врачи напоминают о других признаках диабета, обнаружив которые у себя, необходимо обратиться за помощью к специалистам, ведь раннее диагностирование может затормозить проявление недуга. К ним относятся: постоянная жажда и сухость во рту, стремительное похудение, частое мочеиспускание, сухость кожи, медленное заживление ран и повышенное давление.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 09:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жанна Эппле обнаружила свое сходство с Людмилой…
Медики назвали полезные для работы почек…
Вера Брежнева «отожгла» на концерте Monatik в…
В Антарктиде обнаружен прожектор, передающий таинственный…
Сын Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс напугал родителей экстремальными…
Стало известно, куда россияне предпочитают инвестировать…
Звезда «Дома-2» Ольга Орлова: «Мне скучно в…
В NASA назвали ананас лучшим средством для борьбы с…
Телеведущая Елена Ландер сыграла свадьбу с…
В России разработали первый в мире…
Алла Пугачева в прозрачной юбке отправилась на прогулку по Юрмале с Максимом…
«Русский Land Cruiser» появится на рынке в 2022…
Нового жениха звезды «Дома-2» Алены Савкиной поймали на переписке с другой…
Ким Кардашьян призналась, что не собирается больше заводить…
Учёные рассказали о раннем признаке…
Лобода перепела песню Аллы Пугачёвой и получила шквал…
Эксперты рассказали о малоизвестных полезных свойствах…
Анна Хилькевич провела съемки с "лучшей подругой"…
Московские ученые обнаружили новую причину старения…
Актер Марио Касас посетит Москву для представления нового…
Представлены смарт-часы Garmin Fenix 6X Pro Solar с титановым…
Валентина Ананьина вспомнила, как в 26 лет перенесла…
Disney снимает сиквел популярного мультфильма…
В Солнечный системе произошел редкий парад…
«Делает мне назло»: Тайный муж Марии Мироновой прокомментировал ее…
Вандалы разбили десятки автомобилей, подготовленных к автосалону во…
Олег Газманов устроил танцы в полотенце после фестиваля "Новая…
Первый в мире сгибаемый смартфон Royole FlexPai полностью разобрали на…
Лиам Хемсворт вернулся в Instagram впервые после развода с Майли…
Наталья Рудова опубликовала эротический ролик в…
Xiaomi готовит электрическую отвертку Mijia Wiha…
Специалисты: Прогулки босиком по земле могут лечить…
Светлана Бондарчук опубликовала фото в коротком платье на фоне…
Воспаление может привести к появлению смертельной легочной…
Юлия Высоцкая восхитила поклонников стройной…
Стали известны самые популярные направления у путешествующих на машине граждан…
Медики назвали пять связанных со сном симптомов…
Дженнифер Лопес опубликовала откровенный снимок в образе…
Honda показала рестайлинговые компактвэны Freed и…
Ученый объяснил ошибочность теории…
Просмотреть все новости