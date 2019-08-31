Учёные рассказали о раннем признаке диабета





Научные специалисты The Global Diabetes Community обнаружили, что рассказать о появлении диабета может постоянная усталость, которую обычно не связывают с данным заболеванием. Утомление появляется после стресса, тяжелой работы, некачественного сна, а также служит сигналом об изменении уровня глюкозы в крови., пояснили учёные.Врачи напоминают о других признаках диабета, обнаружив которые у себя, необходимо обратиться за помощью к специалистам, ведь раннее диагностирование может затормозить проявление недуга. К ним относятся: постоянная жажда и сухость во рту, стремительное похудение, частое мочеиспускание, сухость кожи, медленное заживление ран и повышенное давление.