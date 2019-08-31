Учёные рассказали о раннем признаке диабета
Учёные рассказали о раннем признаке диабета. По их словам, люди часто путают симптомы эндокринного заболевания с менее опасными недугами, пренебрегая срочным лечением.
Научные специалисты The Global Diabetes Community обнаружили, что рассказать о появлении диабета может постоянная усталость, которую обычно не связывают с данным заболеванием. Утомление появляется после стресса, тяжелой работы, некачественного сна, а также служит сигналом об изменении уровня глюкозы в крови. «При нехватке инсулина или его неэффективности сахару не удается попадать в клетки, вследствие чего человек не получает энергию и чувствует усталость», пояснили учёные.
Врачи напоминают о других признаках диабета, обнаружив которые у себя, необходимо обратиться за помощью к специалистам, ведь раннее диагностирование может затормозить проявление недуга. К ним относятся: постоянная жажда и сухость во рту, стремительное похудение, частое мочеиспускание, сухость кожи, медленное заживление ран и повышенное давление.
Научные специалисты The Global Diabetes Community обнаружили, что рассказать о появлении диабета может постоянная усталость, которую обычно не связывают с данным заболеванием. Утомление появляется после стресса, тяжелой работы, некачественного сна, а также служит сигналом об изменении уровня глюкозы в крови. «При нехватке инсулина или его неэффективности сахару не удается попадать в клетки, вследствие чего человек не получает энергию и чувствует усталость», пояснили учёные.
Врачи напоминают о других признаках диабета, обнаружив которые у себя, необходимо обратиться за помощью к специалистам, ведь раннее диагностирование может затормозить проявление недуга. К ним относятся: постоянная жажда и сухость во рту, стремительное похудение, частое мочеиспускание, сухость кожи, медленное заживление ран и повышенное давление.
Наука
Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 09:11