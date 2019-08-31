Алла Пугачева в прозрачной юбке отправилась на прогулку по Юрмале с Максимом Галкиным

Как отметил Максим Галкин, накануне звезды нарядно оделись, чтобы прийти на праздник к другу. Звездные супруги собрались “гульнуть” на торжестве в честь дня рождения, ради которого Пугачева надела прозрачную черную юбку в крапинку поверх экстремально коротких шорт. Звезда запечатлена вместе с Максимом Галкиным во дворе, а также были опубликованы несколько снимков в беседке. На фото артистка демонстрирует стройные ноги, которые похвалили поклонники в комментариях.Максим Галкин выбрал для праздника белый образ, а фолловеры заявили, что именно телеведущий помог артистке помолодеть в ее 70 лет. Под записью высказались также коллеги артистов, а именно Игорь Николаев, Алика Смехова и Яна Рудковская, которая особенно оценила ноги Примадонны.